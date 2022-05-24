Bolu'da iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da iki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Dinlenme tesisine girerken otomobilin kontrolünü kaybederek iki tıra çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Bolu'da Gerede-Karabük yolu Çayören köyü mevkisinde Şefika Azoğlu'nun kullandığı 41 PF022 plakalı otomobil, dinlenme tesisinde mola vermek istedi.

Azoğlu, tesise girerken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek iki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı tırın altında kaldı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, kazada ölenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.