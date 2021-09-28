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    Bolu'da inşaat işçisinin parmağı koptu

    İş kazasıyla yaralanan Mustafa Atan’ın uzun uğraşlar sonucu kullandığı eldivenin içinde bulunan parmak, hastanede yerine dikilecek.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 17:57
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    Bolu'da inşaat işçisinin parmağı koptu

    Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi'ndeki demir kesme makinesiyle çalışan inşaat işçisi Mustafa Atan, sağ elinin yüzük parmağını demir çubuklar arasına sıkıştırdı.

    Parmağı uç kısmından kopan Atan, arkadaşlarından yardım istedi.

    KOPAN PARÇA ELDİVENDEN ÇIKTI

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale eden ekipler, diğer yandan da kopan parçayı aradı. Parmağın kopan parçası, Atan'ın kullandığı eldivenin içinde bulundu.

    İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atan'ın parmağının, cerrahi operasyonla yerine dikileceği belirtildi.

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