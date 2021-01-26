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Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim

Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim

Eşinin kendisini eve almadığını iddia eden ve 5 katlı inşaatın çatısına çıkaran intihara kalkışan İsmail Ç. (47), eşinin affetmesiyle intihardan vazgeçti.