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- Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim
Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim
- DHA
- 26.01.2021 - 17:40
- Güncelleme : 26.01.2021 - 17:43
Bolu'da Çıkınlar Mahallesi'nde İsmail Ç., aralarında sorunlar olduğunu söylediği eşinin kendisini eve almadığını öne sürerek inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İsmail Ç.’yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
EŞİ OLAY YERİNE GETİRİLDİ
Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.’nin eşi getirildi.
Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın, gözyaşları dökerek fenalaştı.
"AFFETTİM, EVE ALACAĞIM"
Sağlık ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.’nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek, “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım.” dedi.
"EVE ALMAZSAN YİNE YAPARIM"
Eşinin söz vermesi üzerine "Söz verdin, eve almazsan gene yaparım." dedikten sonra intihar etmekten vazgeçti.
İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde indirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Olay yerinde toplanan kalabalık ise yaşanan aile dramını cep telefonlarıyla kaydedip seyretti.