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    Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim

    Eşinin kendisini eve almadığını iddia eden ve 5 katlı inşaatın çatısına çıkaran intihara kalkışan İsmail Ç. (47), eşinin affetmesiyle intihardan vazgeçti.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 17:43
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    Bolu'da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim

    Bolu'da Çıkınlar Mahallesi'nde İsmail Ç., aralarında sorunlar olduğunu söylediği eşinin kendisini eve almadığını öne sürerek inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    İsmail Ç.’yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EŞİ OLAY YERİNE GETİRİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.’nin eşi getirildi.

    Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın, gözyaşları dökerek fenalaştı.

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #1

    "AFFETTİM, EVE ALACAĞIM"

    Sağlık ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.’nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek, “Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım.” dedi.

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #2

    "EVE ALMAZSAN YİNE YAPARIM"

    Eşinin söz vermesi üzerine "Söz verdin, eve almazsan gene yaparım." dedikten sonra intihar etmekten vazgeçti.

    İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde indirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Olay yerinde toplanan kalabalık ise yaşanan aile dramını cep telefonlarıyla kaydedip seyretti.

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #3

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #4

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #5

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #6

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #7

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #8

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #9

    Bolu da intihara kalkışan adamı eşi ikna etti: Eve alacağım, affettim #10

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