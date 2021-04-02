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- Bolu'da iş makinesinin altında kalan yaya öldü
Bolu'da iş makinesinin altında kalan yaya öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan talihsiz adam, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
- 02.04.2021 - 16:26
Bolu'da Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta operatörlüğünü Doğukan Canbek’in yaptığı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarpıp, başının üzerinden geçti.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör Canbek polis tarafından gözaltına alındı.