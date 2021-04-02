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    Bolu'da iş makinesinin altında kalan yaya öldü

    Yolun karşısına geçmeye çalışan talihsiz adam, iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 16:26
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    Bolu'da iş makinesinin altında kalan yaya öldü

    Bolu'da Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta operatörlüğünü Doğukan Canbek’in yaptığı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarpıp, başının üzerinden geçti.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.

    OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör Canbek polis tarafından gözaltına alındı.

     


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    Bolu da iş makinesinin altında kalan yaya öldü #3

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