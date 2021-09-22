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    Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı

    Kültür ve Sümer mahallelerinde 3 şahıs, yaşlı kadınların evlerine kahve içme bahanesiyle girip hırsızlık yaptı. 1’i hamile 2 kadın ve 1 erkek şüpheli, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:52
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    Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı

    Bolu’da, Kültür ve Sümer mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarları, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Başlatılan çalışmalar kapsamında, yaşlı vatandaşların oturduğu evlere tanıdık olduklarını ve kahve içmek için geldiklerini söyleyen 1’i hamile 2 kadın ile 1 erkek şüpheliyi yakalamak için ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Eşkalleri belirlenen G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21), yakalanarak gözaltına alındı.

    3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı VİDEO

    Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı #1

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