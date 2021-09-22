Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı

Bolu’da, kahve içme bahanesiyle evlere giren hırsızlar yakalandı

Kültür ve Sümer mahallelerinde 3 şahıs, yaşlı kadınların evlerine kahve içme bahanesiyle girip hırsızlık yaptı. 1’i hamile 2 kadın ve 1 erkek şüpheli, gözaltına alındı.