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- Bolu'da kahvehanede kumar oynarken yakalandılar
Bolu'da kahvehanede kumar oynarken yakalandılar
Bolu’da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
- 22.05.2022 - 14:17
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada Karamanlı ve Köroğlu mahallelerinde bulunan iki kahvehanede ekipler kumar oynandığını tespit etti.
8 kişiye 14 bin 552 lira ceza
Ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uyguladı.
İHA'ya göre kahvehane sahipleri hakkında ise “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak” suçunda adli işlem başlatıldı.