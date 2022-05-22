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    Bolu'da kahvehanede kumar oynarken yakalandılar

    Bolu’da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
    • 22.05.2022 - 14:17
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    Bolu'da kahvehanede kumar oynarken yakalandılar

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece huzur uygulaması gerçekleştirdi.

    Uygulamada Karamanlı ve Köroğlu mahallelerinde bulunan iki kahvehanede ekipler kumar oynandığını tespit etti.

    8 kişiye 14 bin 552 lira ceza

    Ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uyguladı.

    İHA'ya göre kahvehane sahipleri hakkında ise “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak” suçunda adli işlem başlatıldı.

    Bolu da kahvehanede kumar oynarken yakalandılar #1


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