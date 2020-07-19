Bolu'da kaldırımda bekleyen kişiye saldırdılar

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Çevredekilerin müdahalesiyle olay yatıştırılırken, darp edilen kişi kendine saldıranlardan şikayetçi olmadı.

Bolu'da, otomobilden inen 4 kişinin kaldırımda bekleyen kişiyi tekme tokat dövdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişinin yanına kaldırımda beklediği sırada bir otomobil yaklaştı.

TEKME TOKAT SALDIRI

Otomobilden inen 4 kişi iddiaya göre, "Milletin namusuna niye sarkıyorsun" diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme tokat saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi bir iş yerine sığındı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.