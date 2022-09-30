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    Bolu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

    Dörtdivan'da otomobiliyle seyir halinde kalp krizi geçiren şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya yuvarlandı. Kalp masajı yapılan sürücü, hayatını kaybetti.
    • 30.09.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 18:03
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    Bolu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

    Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Ethem Hotoğlu isimli sürücü, direksiyon başında rahatsızlandı.

    Hotoğlu, kalp krizi geçirmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu.

    Ekipler, olay yerinde kalp masajı yaptı

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Hotoğlu’na olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı.

    Yaralı kurtarılamadı

    Hotoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bolu da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı #1

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