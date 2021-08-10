Bolu'da kamyon ile 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da kamyon ile 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki tır ve bir kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yola dökülen mısırlar dikkat çekti.

Bolu TEM Otoyolu Bolu Çaydurt mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin çift yönlü olarak sağlandığı bölgede, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BYC 271 plakalı toprak yüklü kamyon, Kaza saat 18.30 sıralarında önündeki tıra çarptı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da önündeki başka bir tıra çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüleri ise yaralandı.

MISIRLAR YOLA SAÇILDI

Kaza nedeniyle kamyondaki toprak ve tırlardan birinde yüklü olan mısır yola döküldü.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe geçici bir süre için kapandı.