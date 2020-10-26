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- Bolu'da karantina süresinin bitimine saatler kala polise yakalandılar
Bolu'da karantina süresinin bitimine saatler kala polise yakalandılar
Bolu'da, koronavirüs temaslısı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınan çift, sürenin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polise yakalandı.
- DHA
- 26.10.2020 - 17:09
- Güncelleme : 26.10.2020 - 18:35
Bolu D-100 karayolu Yumrukaya mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, saat 15.00 sıralarında Ankara yönüne giden bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolculara GBT sorgusu yaptı.
Sorgulama sonucu araçta bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin koronavirüs temaslısı oldukları tespit edildi.
14 GÜN DAHA KARANTİNADA KALACAKLAR
Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden çift, olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
PARA CEZASI DA KESİLDİ
Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.