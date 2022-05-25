Bolu'da kardeşini öldürdü: 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Bolu'da kardeşini bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki yaşındaki Hüseyin Gören'in karar duruşması yapıldı. Mahkeme sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Bolu'nun 2021'in Mart ayında Ağaççılar köyünde 47 yaşındaki Hüseyin Gören, köy konağı önünde 44 yaşındaki kardeşi İlhami Gören ile tartıştı.

Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle kardeşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karar duruşması yapıldı

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan İlhami Gören, karar duruşmasına çıkarıldı.

"Bana çok ağır küfürler etti, pişmanım"

Duruşmada savunmasını yapan Gören, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım." dedi.

"Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim"

Duruşmada anne Hatice Gören ise "Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım." diye konuştu.

"Kardeşime küfrettim"

Mahkeme heyeti, Hüseyin Gören'in 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İlhami Gören'in, ölmeden önce hasta yatağında polise verdiği ifadesindeki "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfrettim" beyanı üzerine Hüseyin Gören'e edilen küfürler 'tahrik' kabul edilip, cezanın 24 yıla indirilmesine karar verildi.

18 yıl 4 ay hapis cezası aldı

DHA'nın haberine göre, duruşmadaki hali gözetilip, iyi hal indirimi de uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamı yönünde hüküm verildi.



