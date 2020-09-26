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    Bolu'da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı

    Bolu'da iki grubun kavgasına müdahale eden 2 polis ve ve 3 bekçi bıçaklı ve yumruklu saldırıda yaralanırken, kavgaya karışan 8 kişi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 07:16
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    Bolu'da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı

    Bolu'da Gece yarısı İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.

    MÜDAHALE EDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DE SALDIRDILAR

    Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti. Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı. Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

    Bolu da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı #1

    2 POLİS VE 3 BEKÇİ YARALANDI

    Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan 1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Bolu da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı #2

    6 KİŞİ GÖZALTINDA

    Kavgaya karışan 8 kişi de gözaltına alındı. Polis ve bekçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bolu da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı #3

    Bolu da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı #4

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