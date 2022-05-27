Petrol
113.36
-0.71%
Euro
17.5791
0.11%
Dolar
16.3979
0.30%
Altın
980.02
0.76%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
481.353
0.87%
BTXN Coin
12.68
1.52%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bolu'da kayıp çoban Bilal Ak'ın cansız bedenine ulaşıldı

    Kendisinden haber alınamayan Ak'ın cansız bedeni gölette bulundu.
    • 27.05.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da kayıp çoban Bilal Ak'ın cansız bedenine ulaşıldı

    Bolu'da günlerdir kayıp olan 23 yaşındaki Bilal Ak'tan ölüm haberi geldi.

    Dörtdivan'a bağlı Çalköy'de 25 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan çoban Ak'ın bulunması için ekipler harekete geçti.

    Göletin kenarında kıyafetleri bulundu

    Köy çevresinde yapılan aramaya, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri katıldı.

    Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama göletinin kenarında kıyafetleri bulunan Ak'ın suya girme ihtimalini değerlendiren ekipler, dalgıçlardan yardım istedi.

    Cansız bedeni bulundu

    Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan aramada, Ak'ın cesedine rastlandı.

    AA'nın haberine göre, Ak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Bolu da kayıp çoban Bilal Ak ın cansız bedenine ulaşıldı #1

    Bolu da kayıp çoban Bilal Ak ın cansız bedenine ulaşıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Erdem Baş'ın yeni işi
    Magazin

    Erdem Baş'ın yeni işi

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber
    Gündem

    Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber

    Görüş Bildir