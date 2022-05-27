Bolu'da kayıp çoban Bilal Ak'ın cansız bedenine ulaşıldı

Kendisinden haber alınamayan Ak'ın cansız bedeni gölette bulundu.

Bolu'da günlerdir kayıp olan 23 yaşındaki Bilal Ak'tan ölüm haberi geldi.

Dörtdivan'a bağlı Çalköy'de 25 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan çoban Ak'ın bulunması için ekipler harekete geçti.

Göletin kenarında kıyafetleri bulundu

Köy çevresinde yapılan aramaya, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri katıldı.

Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama göletinin kenarında kıyafetleri bulunan Ak'ın suya girme ihtimalini değerlendiren ekipler, dalgıçlardan yardım istedi.

Cansız bedeni bulundu

Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan aramada, Ak'ın cesedine rastlandı.

AA'nın haberine göre, Ak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.