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Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar

Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar

Kayma tehlikesine karşı 2 kişinin arka tamponuna çıktığı minibüs, tehlikeli bir yolculuğa neden oldu. Minibüsün arka kapısına tutunan 2 kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.