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    Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar

    Kayma tehlikesine karşı 2 kişinin arka tamponuna çıktığı minibüs, tehlikeli bir yolculuğa neden oldu. Minibüsün arka kapısına tutunan 2 kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 18:17
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    Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar

    Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

    Yedigöller Milli Parkı yolunda da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    Yedigöller yönüne giden bir minibüsün kaymaması için arka tamponuna 2 genç bindi.

    2 KİŞİ ARKA TAMPONDA YOLA DEVAM ETTİ

    Minibüsün arka kapısına tutunan gençlerin, hareket halindeki minibüsteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Minibüsün arkasında giden başka bir araçtan çekilen görüntülerde, 2 genç tamponun üzerinde uzun süre yol aldı.

    Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar VİDEO

    Bolu da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar #1

    Bolu da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar #2

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