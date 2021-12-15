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- Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar
Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar
Kayma tehlikesine karşı 2 kişinin arka tamponuna çıktığı minibüs, tehlikeli bir yolculuğa neden oldu. Minibüsün arka kapısına tutunan 2 kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 15.12.2021 - 17:49
- Güncelleme : 15.12.2021 - 18:17
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Yedigöller Milli Parkı yolunda da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Yedigöller yönüne giden bir minibüsün kaymaması için arka tamponuna 2 genç bindi.
2 KİŞİ ARKA TAMPONDA YOLA DEVAM ETTİ
Minibüsün arka kapısına tutunan gençlerin, hareket halindeki minibüsteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Minibüsün arkasında giden başka bir araçtan çekilen görüntülerde, 2 genç tamponun üzerinde uzun süre yol aldı.
Bolu'da kaymaması için minibüsün tamponunda yolculuk yaptılar VİDEO