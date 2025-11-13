Bolu'da kaza yapan oğluna sinirlendi: Kendine zarar verseydin

- Kültür Mahallesi'nde bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı.
- Kaza sonrası sürücünün babası, oğluna "Kendine zarar verseydin" diye tepki gösterdi.
- Maddi hasar oluşan kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak park halinde bulunan araçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ÖFKELİ BABAYI ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
2 aracın zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı.
Kaza sonrası sürücünün babası, olay yerine geldi.
Sinirli babayı çevredeki vatandaşlar, 'Canına zarar gelmemiş, sakin olun' diyerek babayı yatıştırmaya çalıştı.
"KENDİNE ZARAR VERSEYDİ"
Sinirli baba ise vatandaşlara dönerek, "Kendine zarar verseydi, herkesin aracına zarar vurmuş." diyerek tepki gösterdi.
Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.