TEM Otoyolu’nda kaza yapan yolcu otobüsündeki 27 yolcu, kapıların bariyerlere sıkışması nedeniyle otobüsten çıkamadı. Yolcular, bariyerler kesilerek kurtarıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde, İstanbul'dan Van'a giden Bahattin Cancan yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle bariyerlere çarptı.

Otobüsteki 27 yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Bariyerlere sıkışan kapılar açılamayınca, durum 112 Acil Servis’e bildirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile bariyerler kesilerek kapıların açılması sağlandı.

Bolu'da, kaza yapan otobüste mahsur kalan 27 yolcu kurtarıldı ViDEO

VİNÇ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Otobüste bulunan 27 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

Otobüs, vinç yardımıyla yola çekilmesiyle birlikte yeniden yoluna devam etti.