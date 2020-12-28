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- Bolu'da kendi yaptığı sahte içkiden zehirlenip, öldü
Bolu'da kendi yaptığı sahte içkiden zehirlenip, öldü
Bir hafta önce kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 28.12.2020 - 07:13
Bolu Paşaköy Mahallesi'ndeki evinde sahte içki yaparak tükettiği iddia edilen M.G. (54), geçen hafta fenalaştı.
İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
1 haftadır Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören M.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.