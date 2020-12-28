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Bolu'da kendi yaptığı sahte içkiden zehirlenip, öldü

Bolu'da kendi yaptığı sahte içkiden zehirlenip, öldü

Bir hafta önce kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.