Bolu'da kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı.

Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü.

2 kişi çöken duvarın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi.

2 kişi kurtarıldı

Enkaz altında kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar tedaviye alındı

Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #1
Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #2
Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #3
Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #4
Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #5
Kentsel dönüşüm yıkımında bina duvarı çöktü: 2 yaralı #6