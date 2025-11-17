Bolu'da kestiği ağacın altında kalan vatandaş öldü

- Bolu'da, kestiği ağacın devrilmesi sonucu Seyid Ahmet Özay hayatını kaybetti.
- Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Özay'ın öldüğü belirlendi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Fındıcak köyünde yaşayan Seyid Ahmet Özay'ın motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan Özay'a yakınları yardım etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde ağacın altından çıkarılan Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
52 yaşındaki Özay'ın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.