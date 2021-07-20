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    Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

    Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araç hurdaya döndü.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 12:06
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    Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

    Bolu Paşaköy mevkisinde, Ankara istikametine gitmekte olan seyir halindeki Serdal Koç idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Sami, Salih ve Enes Koç yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı #1

    Bolu da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı #2

    Bolu da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı #3

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