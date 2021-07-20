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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araç hurdaya döndü.