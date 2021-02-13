Bolu’da, boş bir arazide köpeğe tecavüz ederken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 26 yaşındaki E.Y.’ye 16 bin 33 lira para cezası kesildi.

Bolu merkeze bağlı Okçular köyünde yaşanan olayda, evinin balkonunda oturan bir vatandaş, boş arazide köpeğe tecavüz edildiğini fark ederek hem cep telefonuyla o anları kaydetti hem de durumu polis ekiplerine bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 26 yaşındaki E.Y. isimli şahsı köpeğe tecavüz ettiği sırada suçüstü yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınan E.Y., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan E.Y.’ye 5999 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında adli işlem uygulanırken, 1033 TL para cezası verildi.

Ayrıca, E.Y.’ye Bolu Belediyesi tarafından da 15 bin TL para cezası uygulandı.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Öte yandan, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tecavüz edilen köpeği bularak Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan barınağına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da köpeğe tecavüz eden sapığa para cezası VİDEO









