Gördüğü kuryeyi husumetlilerinin tetikçisi sandığı gerekçesiyle tabancayla vuran 23 yaşındaki Cuma A.'nın, şiddet görüntüleri de ortaya çıktı. Şahsın, 3 ay önce de başka birini darbettiği belirlendi.

Önceki gün saat 00.30 sıralarında Bolu'daki Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta çiğ köftecide kurye olarak çalışan 19 yaşındaki A.Y., motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı.

Sokakta adresi aradığı sırada A.Y., Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti.

23 yaşındaki Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetlilerin tetikçisi zannederek tabanca ile 4 el ateş açıp yaya olarak kaçtı.

KURYE TABURCU EDİLDİ

Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, daha sonra taburcu oldu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE KONDU

Polis tarafından yakalanan Cuma A., emniyetteki ifadesinde, kuryenin husumetlileri tarafından gönderilen tetikçi olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Cuma A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da kurye vuran şahsın, başkasına şiddet uyguladığı görüntüler bulundu VİDEO



3 AY ÖNCE ÇEKİLDİ

Öte yandan Cuma A.'nın, daha önce bir kişiyi darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Cuma A.'nın bir kişiye peş peşe tokat attığı, yere düşen kişinin yüzüne vurduğu ve darbedilen kişinin ise herhangi bir karşılık vermediği görülüyor.

Yaklaşık 3 ay önce çekilen görüntülerin, Cuma A.'nın arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildiği belirtildi.









