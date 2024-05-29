Bolu'da lise öğrencisi kıza bıçaklı saldırı Bolu'da lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısında kolundan yaralandı.

İHA

Bugün öğle saatlerinde Bolu'nun Karaçayır Mahallesi’nde, öğle yemeğini evinde yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Kolundan yaralandı, evinin sitesine kaçtı

Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri genç kızın saldırıya uğradığı mahallede geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)