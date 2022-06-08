TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 karayoluna yönlendiriyor.

Kaza TEM otoyolu, Ankara istikameti Gerede kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Otoyol üzerinde LPG yüklü tanker yan yattı.

Kaza neticesinde 3 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde trafik akışı Gerede bağlantı yolundan D-750 karayoluna yönlendiriliyor.

Sürücü hafif şekilde yaralandı

İstanbul istikametinde ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 karayoluna yönlendiriliyor.

Kaza neticesinde tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine Bolu Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum yönlendirildi.

İHA'nın aktardığına göre kaza yerinde müdahale devam ediyor.

Bolu'da LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı ViDEO