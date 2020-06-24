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    Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın

    Bir market reyonunda unutulan cep telefonunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 18:07
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    Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın #1

    Bolu'da yaşayan Canan Ç., iş çıkışı alışveriş için gittiği bir marketin reyonunda cep telefonunu unuttu.

    Eve gittiği sırada durumu fark eden Canan Ç., markete geri döndü.

    Kadının aramasına rağmen telefonunu bulamaması üzerine marketin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

    TELEFONUN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Kayıtlarda, market içinde dolaşan bir kadının cep telefonunun unutulduğu reyonun önünde bir süre oyalandıktan sonra telefonu çaldığı görüldü.

    Telefonu kapatarak poşetin içine koyan kadın, daha sonra marketten çıkarak kayıplara karıştı.

    Canan Ç. ise polise giderek olay ile ilgili şikayette bulundu.

    Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın

    Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın #2

    Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın #3

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