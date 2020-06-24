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Bir market reyonunda unutulan cep telefonunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da yaşayan Canan Ç., iş çıkışı alışveriş için gittiği bir marketin reyonunda cep telefonunu unuttu.

Eve gittiği sırada durumu fark eden Canan Ç., markete geri döndü.

Kadının aramasına rağmen telefonunu bulamaması üzerine marketin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

TELEFONUN ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kayıtlarda, market içinde dolaşan bir kadının cep telefonunun unutulduğu reyonun önünde bir süre oyalandıktan sonra telefonu çaldığı görüldü.

Telefonu kapatarak poşetin içine koyan kadın, daha sonra marketten çıkarak kayıplara karıştı.

Canan Ç. ise polise giderek olay ile ilgili şikayette bulundu.

Bolu'da market reyonundan telefon çalan kadın