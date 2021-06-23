Euro
10.3465
0.12%
Dolar
8.6576
0.09%
Altın
497.6
0.57%
Borsa
1.404
-0.44%
Bitcoin
291.615
7.07%
EXEN Coin
29.97
14.91%
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C

    Bolu'da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum

    Maske takmayan ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alınırken, pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum

    Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın, uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu.

    Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum.” şeklinde cevap verdi.

    Ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı.

    CEZAYA RAĞMEN MASKE TAKMADI

    Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş.” dedi.

    Bolu'da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Bolu da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum #1

    Bolu da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum #2

     

    Bolu da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum #3

    Bolu da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum #4

    Bolu da maske takmayı reddeden kadın: Saçma buluyorum #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir