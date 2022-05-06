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    Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı

    Bolu’da mahalle mezarlığından yol geçmesini engellemek isteyen bir vatandaş, iş makinesinin altına yattı.
    • 06.05.2022 - 19:34
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    Bolu'da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı

    Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı’ndan yol geçirilmesi yönünde Bolu Belediye Meclisi'nde 2016 yılında karar alındı.

    6 yılın ardından çalışmaların başlatılması için nisan ayı meclis toplantısında karar yeniden gündeme geldi.

    Meclisten çıkan kararla birlikte Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yolun geçeceği alanda kayıtlı mezar bulunmadığı tespit edildi.

    Muhtar ve mahalle sakinleri engellemeye çalıştı

    İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlatmak için Çakmaklar Mezarlığı’na geldi. İş makinelerinin mezarlığa geldiğini gören Çakmaklar Mahallesi Muhtarı İsmail Candan ve mahalle sakinleri yol açma çalışmasını engellemeye çalıştı.

    İş makinesinin altına yattı

    Zabıta ekiplerinin yetersiz kaldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların itirazına rağmen iş makinelerinin çalışma yapmak için hazırlandığı sırada bir vatandaş mezarlığın önündeki ağaçları sökmek için gelen iş makinesinin lastiklerinin altına yattı.

    İHA'nın aktardığına göre diğer vatandaşların uyarısıyla iş makinesi operatörü araçtan inerek çalışmayı durdurdu.

    Bolu da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı #1

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