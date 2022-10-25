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    Bolu'da motor sürücüsü otomobile arkadan çarptı

    Trafikte seyir halinde giden otomobile, motor sürücüsü arkadan çarptı, kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
    • 25.10.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:59
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    Bolu'da motor sürücüsü otomobile arkadan çarptı

    Bolu'da, Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi civarında bir motosiklet kazası meydana geldi.

    Motosiklet sürücüsü Orçun K., bir anda dengesini kaybetti ve önünde seyir halinde giden Yasin A.'nın sürücülüğünü yaptığı otomobile çarptı.

    Motosiklet sürücüsü yaralandı

    Yaşanan kazada motosikletle araca çarpan Orçun K., yere savruldu ve yaralandı.

    Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazazede sürücüye, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ve tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da motor sürücüsü otomobile arkadan çarptı #1

    Bolu da motor sürücüsü otomobile arkadan çarptı #2


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