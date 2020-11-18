Bolu'da müteahhit, fotoğrafını çektiği hırsızı polise teslim etti

Suçüstü yakalanan hırsız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da müteahhit Serkan Çakır, Aktaş Mahallesi'nde devam eden bina inşaatından hurda malzemelerin eksildiğini fark etti.

Çakır, bir hafta boyunca geceleri geç saatlere kadar inşaatın çevresinde otomobilinde bekledi.

PUSU KURDU, FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Adeta inşaata pusu kuran Çakır, önceki gece inşaatına birinin girdiğini gördü. Çakır, takip ettiği kişiyi kucağında inşaat demirleri olduğu sırada yakaladı. Suçüstü yakaladığı hırsızın fotoğrafını çeken Serkan Çakır, daha sonra durumu polise haber verdi.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi, 'Açık alandan hırsızlık yapma' suçlamasıyla çıkarıldığı sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“EN SONUNDA YAKALADIM”

Elinde delil olmasını istediği için hırsızlık şüphelisinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Serkan Çakır, "1 haftadır buradaki hurdaları, demirleri alıyorlardı. Önceki akşam da beklerken burada birisinin dolaştığını gördüm. Ben de takip ettim. Buradan çuvalı alıp doldururken yakaladım. Tartışma oldu. Çuvalı attı. Polisi aradık. Ben de fotoğrafını çektim. Kaçamadı. Hemen polis geldi. Gözaltına aldılar. Burada bir hafta gece geç saatlere kadar bekledim. En sonunda yakaladım.” dedi.