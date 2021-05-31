Bolu'da nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza

Bolu'da nilüferleri koparana 160 bin liraya kadar ceza

Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla nilüferleri koparanlara para cezası uygulanıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yetişen nilüfer çiçekleri, görenleri güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

NİLÜFERLERİN KOPARTILMAMASI İÇİN DENETİM

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanunu'na göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

160 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.