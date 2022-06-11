Bolu'da öğrencisi için yardım isteyen sahte öğretmen tutuklandı

Öğrencilerinden birinin hasta olduğunu belirtip esnaftan yardım isteyen sahte öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu Galericiler Sitesi’nde esnaflık yapan İlhami Akça’nın dükkanına kendini öğretmen olarak tanıtan S.Ö., isimli şahıs geldi.

Mudurnu Cumhuriyet İlkokulu’nda öğretmen olduğunu iddia eden şahıs, elindeki belgeleri göstererek öğrencilerinden birinin ameliyatı için yardım topladığını belirtti.

İşyeri sahibi durumdan şüphelendi

Bu durumdan şüphelenen işyeri sahibi, S.Ö.’nün elindeki evrakları inceledi ve belgelerin sahte olduğunu fark etti.

Gözaltına alındı

Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürünü arayan Akça, S.Ö.’nün öğretmen olmadığını öğrenince polisi arayarak ihbarda bulundu. S.Ö., işyerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; emniyete götürülen sahte öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.







