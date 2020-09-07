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    Bolu'da ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

    Devrilen traktörün altına kalan babasını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, acil servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 14:50
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    Bolu'da ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

    Bolu’nun Elmalık köyünde yaşayan Ahmet Yiğit dün öğle saatlerinde, 12 yaşındaki oğlu Enes Yiğit ile birlikte 42 N 4479 plakalı traktörleriyle ormanlık alana gitti.

    Baba ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

    BABA ÖLDÜ, OĞLU KABİNDE SIKIŞTI

    Jandarma ekipleri, gece bölgede yaptığı aramada ormanlık alanda devrilmiş bir traktör buldu. Ekipler, baba Yiğit'in devrilen traktörün altında kalarak öldüğünü, hafif yaralanan oğlu Enes'in ise kabinde sıkıştığını gördü.

    Bolu da ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi #1

    SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

    Durum, itfaiye ve 112 acil ekiplerine bildirildi. Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekleyen Enes Yiğit, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan Enes, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bolu da ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi #2

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Baba Ahmet Yiğit'in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

    Bolu da ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi #3

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