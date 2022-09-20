TEM Otoyolu üzerinde ormanlık alanda lastik yakan 2 kişi, polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkii ormanlık alanda, Ankara’dan Bolu’ya seyir halinde olan Ahmet Ç. isimli sürücü ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görerek aracını emniyet şeridine çekti.

2 kişi aracını taşlayınca ihbar etti

İHA'nın haberine göre; alevlerin bulunduğu alana gittiği sırada ormandan çıkan 2 kişinin aracına taş atması sonucu olay yerinden kaçan Ahmet Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormana giren ekipler ağaçların arasında yakılan araç lastiğini kendi imkanlarıyla söndürdü.

Bolu'da ormanda lastik yakan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı - VİDEO

Şüpheliler otoyol üzerinde yakalandı

Ahmet Ç.’nin ifadesi üzerine plakası belirlenen aracın İstanbul istikametine kaçtığı bilgisi üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleriyle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacanın ardından hafif ticari araç otoyol üzerinde yakalandı.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.