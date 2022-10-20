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    Bolu'da otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı

    Bolu’da yolcu otobüslerini denetleyen jandarma ekipleri, yolcu kılığında bindikleri otobüste telefonla konuştuğu tespit edilen sürücüye 427 lira ceza kesti.
    • 20.10.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:14
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    Bolu'da otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yaptı.

    Otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi.

    Sivil kıyafetle seyahat etti

    Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu.

    Şoföre cezayı kesti

    İHA'nın aktardığına göre; otobüs sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için 427 lira para cezası kesildiğini belirten jandarma personeli, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

    Bolu da otobüs şoförü, yolcu kılığındaki jandarmaya yakalandı #1


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