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Bolu'da otobüse arkadan çarpan otomobil iki gence mezar oldu

Bolu'da otobüse arkadan çarpan otomobil iki gence mezar oldu Bolu'da yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.