Bolu'da otobüse arkadan çarpan otomobil iki gence mezar oldu

Bolu D-100 kara yolu Gölyüzü kavşağında bir otomobil, yabancı plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezildi.
Otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi.
2 kişi hayatını kaybetti
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Serdar Genişyürek ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen Muhammet Ali Yoz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ahmet Ş.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış