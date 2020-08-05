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    Bolu’da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

    D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 09:06
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    Bolu’da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

    28 AAF 962 plakalı otomobil, Bolu D-100 karayolu Gerede gişeleri mevkisinde seyir halindeyken, yolun sağında bulunan 66 LM 305 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Bolu’da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı #1

    HURDAYA DÖNEN ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hurdaya dönen otomobildeki cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

    Araçların kaldırılma işlemleri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu’da otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı #2

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