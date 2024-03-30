Bolu'da otoyolda lastiği patlayan tıra çarpan kamyon kağıt gibi ezildi: 1 yaralı Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlatan tırın dorsesine çarpan kamyon kağıt gibi ezildi. Araçta sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

İHA

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Raşit Karataş idaresindeki tırın, sol ön lastiği patladı.

Lastiği patlayan tırı sürücü Raşit Karataş, emniyet şeridine park etti.

Tırın dorsesine çarptı

O esnada aynı istikamette seyreden Gökhan Gönül idaresindeki kamyon, park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, otoyolun sol şeridine savrulurken, kamyon kağıt gibi ezildi ve kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Ekipler sevk edildi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Diğer şeride yönlendirmeye çalıştım"

Tır sürücüsü Raşit Karataş, “Ben tırdan inmiştim. Arkadan gelen araçları diğer şeride yönlendirmeye çalıştım. Ama kamyoncu fark etmedi. Benim ön lastik patlamıştı” dedi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Gökhan Gönül, hastaneye sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)