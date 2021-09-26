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    Bolu'da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı

    Bolu'da seyir halindeki kamyonetin TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştiren 2 kişiye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 05:28
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    Bolu'da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı

    Yeniçağa mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsrafil Kenar yönetimindeki 02 AAG 115 plakalı Ford marka hafif ticari aracın sağ arka lastiği patladı.

    LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN KAMYONET ÇARPTI

    Araçta bulunan sürücü ile yolcu Ertuğrul Kenar, patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Ayhan Kenas yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği değiştirdikleri sırada İsrafil Kenar ve Ertuğrul Kenar’a çarptı.

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #1

    BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazada İsrafil Kenar olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kamyonetin çarptığı Ertuğrul Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise hafif şekilde yaralandı.

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #2

    İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazada hayatını kaybeden İsrafil Kenar’ın cesedi ise, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #3

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #4

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #5

    Bolu da patlayan lastiği değiştiren 2 kişiye kamyonet çarptı #6

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