Bolu'da ruhsatsız ‘Erotik Shop’ mühürlendi, tabelası indirildi

İzzet Baysal Caddesi üzerinde, cinsel sağlık ve fantezi ürünleri satan ruhsatsız ‘Erotik Shop’ dükkanının kapısı, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı ve kentin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 2'nci katında 2 öğrenci tarafından açılan ‘Erotik Shop’ dükkanının tabelasının gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yapılan şikayet üzerine Bolu Belediyesi, cinsel sağlık ürünlerinin yanı sıra fantezi ürünlerinin satıldığı dükkana yönelik inceleme başlattı.

RUHSAT BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Yapılan araştırmalarda, 2 gencin dükkanı açmadan önce yaptığı ruhsat başvurusunun reddedildiği, dükkanın ruhsatsız olarak işletildiği belirlendi.

VATANDAŞLAR MEMNUN OLDUKLARINI BELİRTTİ

Dükkanın kapısı zabıta ekipleri tarafından mühürlendikten sonra ‘Erotik Shop’ yazılı tabela itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Tabelanın indirilmesini izleyen vatandaşlar, dükkanın mühürlenmesinden memnun olduklarını belirtti.