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Bolu’da sağanak yağış: Yollar su altında kaldı

Bolu’da sağanak yağış: Yollar su altında kaldı

Etkili olan kısa süreli yağış nedeni ile cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.