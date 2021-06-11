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- Bolu’da sağanak yağış: Yollar su altında kaldı
Bolu’da sağanak yağış: Yollar su altında kaldı
Etkili olan kısa süreli yağış nedeni ile cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.
- DHA
- 11.06.2021 - 17:23
Bolu’da saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 20 dakika süren yağış, yolların sular altında kalmasına neden oldu.
Borazanlar Mahallesi’ndeki rögarlar taştı, araçlar sular altında kalan yollarda güçlükle ilerleyebildi.
Bazı araçlarda arıza meydana gelirken, kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.
ALT GEÇİTLER SU İLE DOLDU
Bir trafik polisi, suların içinde kalan taşların üzerine çıkarak trafik akışını yönlendirdi.
Alt geçitlerin su ile dolması sürücülere zor anlar yaşattı.
Bolu’da sağanak yağış: Yollar su altında kaldı VİDEO
ZEMİN KATLARI SU BASTI
Sümer Mahallesi’nde bazı binaların zemin katlarını su bastı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri binalarda tahliye çalışması yaptı.