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    Bolu'da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı

    Yolcu otobüsünde aranan şahsın midesinde kapsül şeklinde uyuşturucu tespit edildi. Şahıs ile birlikte bir kişi gözaltına aldındı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 17:39
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    Bolu'da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı yapıldı. Önlem alan ekipler, yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu.

    Arama yapmak için otobüse binen ekipler, yolculardan Şefik B.’nin eliyle karnını tuttuğunu fark etti.

    Şefik B. midesinde kapsül halinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf edince, hastaneye götürülerek röntgeni çekildi.

    48 PARÇA HALİNDE 542 GRAM EROİN ÇIKTI

    Röntgende, Şefik B.’nin midesindeki kapsüller görüldü. Doğal yöntemle çıkan 48 parça halindeki 542 gram eroine el konuldu.

    Bolu da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı #1

    İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

    Hakkında iki farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası olan Şefik B. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aykut T. tutuklanırken, Şefik B.'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


    Bolu da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı #2

    Bolu da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı #3

    Bolu da şahsın midesinden kapsül halinde uyuşturucu çıktı #4

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