Bolu'da şapkaya gizlenen uyuşturucu bulundu Ekiplerce yolcu otobüsünde yapılan arama sonucunda, bir yolcunun şapkasına gizlenmiş esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda dedektör köpek “Asır”, yolculardan birisine tepki verdi. 235 gram esrar ve 238 adet hap ele geçirildi Yolcunun yapılan üst aramasında, şapkasına gizlediği 235 gram esrar ve 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.