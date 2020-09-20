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Bolu'da takla atan araç aydınlatma direğine çarptı
Bolu'da, takla atan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
- DHA
- 20.09.2020 - 13:32
Bolu D-100 karayolunun Çivril mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden S.C.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Araç daha sonra refüjde duran aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan sürücü, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.