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    Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı

    Yol verme meselesi yüzünden içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa ateş açan taksi şoförü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 17:56
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    Bolu'da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı

    Bolu'da hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren dolmuş sürücüsü Mustafa T., Gerede ilçesinde taksi şoförü M.Y. ile 'yol verme' tartışması yaşadı.

    ÖĞRENCİ DOLU DOLMUŞA ATEŞ AÇTI

    Öfkelenen M.Y., aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesmeye çalıştı sonrasında tabancayla 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa iki el ateş etti. Mermilerden biri şoför kapısına, diğeri de orta cama isabet etti.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.

    Bolu'da yol verme tartışmasında dolmuşa ateş açıldı

    TAKSİCİYE GÖZALTI

    Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

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    Bolu da taksici öğrenci taşıyan dolmuşa silahla saldırdı #5


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