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    Bolu'da tartıştığı sevgilisini bıçakla yaraladı

    Bilinmeyen bir nedenle tartıştığı C.A. isimli sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:25
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    Bolu'da tartıştığı sevgilisini bıçakla yaraladı

    Bolu'da Tabaklar mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    SEVGİLİSİNİN SIRTINA BIÇAK SAPLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı.

    C.A. kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Bolu'da tartıştığı sevgilisini bıçakla yaraladı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu da tartıştığı sevgilisini bıçakla yaraladı #1

    Bolu da tartıştığı sevgilisini bıçakla yaraladı #2


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