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Bolu'da tecavüzden aranan fotoğrafçı ölü bulundu

Bolu'da tecavüzden aranan fotoğrafçı ölü bulundu

87 yaşında bir kadının evini soyduktan sonra yaşlı kadına tecavüz ettiği ihbarı ile birlikte aranan fotoğrafçı, yayla evinde ölü bulundu. Çürüyen ceset, otopsi için adli tıpa gönderildi.