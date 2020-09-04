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- Bolu'da tecavüzden aranan fotoğrafçı ölü bulundu
Bolu'da tecavüzden aranan fotoğrafçı ölü bulundu
- İHA
- 04.09.2020 - 14:25
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Havullu köyü Doğançayırı mevkiinde hayvan otlatan bir kişi, kullanılmayan bir yayla evine girdi.
Girdiği evde çürümüş bir cesetle karşılaşan vatandaşın ihbarı üzerine Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çürümüş halde bulunan cesedin yaklaşık 1 ay önce öldürülen bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
SÜRÜCÜ BELGESİ İLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cesedin çürümüş halde olması nedeniyle şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine üzerindeki kıyafetlerde arama yapıldı. Cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramalarda Menderes Atay ismine ait sürücü belgesi bulundu.
87 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZDEN ARANIYORDU
Doğa fotoğrafçılığı ile uğraştığı öğrenilen Atay’ın Haziran ayında Gerede ilçesi Çoğullu köyünde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Samiye Güler’in evini soyduktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla arandığı tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Ceset, Bolu Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.