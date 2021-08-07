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Bolu'da tır şarampole yuvarlandı
Şarampole yuvarlanan tırdan yara almadan kurtulan Hasan Koymat, "Kaygan yolda tırın yukarı doğru makasladığını fark edince, aşağı doğru sürdüm. Yukarı gitseydi devrilirdi. Ucuz atlattım" dedi.
- İHA
- 07.08.2021 - 15:47
- Güncelleme : 07.08.2021 - 15:48
Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halinde olan Hasan Koymat idaresindeki 06 JPY 95 plakalı tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, şarampole yuvarlandı.
"UCUZ ATLATTIM.."
Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Şarampole devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Tır sürücüsü Koymat, “Kaygan yolda tırın yukarı doğru makasladığını fark edince, aşağı doğru sürdüm. Yukarı gitseydi devrilirdi. Ucuz atlattım.” dedi.