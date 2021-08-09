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- Bolu’da tıra çarpan kamyon sürücüsü 1 saatte kurtarıldı
Bolu’da tıra çarpan kamyon sürücüsü 1 saatte kurtarıldı
- İHA
- 09.08.2021 - 17:42
- Güncelleme : 09.08.2021 - 17:43
Bolu’da, TEM otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde seyir halinde olan Samet Çalış idaresindeki kamyon, önündeki Can Azgın yönetimindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kamyonun ön kısmı hurdaya döndü. Çalış ise sürücü mahallinde sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışmaları sırasında ağabeyini arayan Çalış, “Ağabey Bolu Dağı’nı çıkarken kaza yaptım. Yetiş ağabey. Annemi, babamı arama.” diyerek gözyaşı döktü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çalış, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sol ayağında kırıklar oluştuğu belirlenen Çalış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu’da tıra çarpan kamyon sürücüsü 1 saatte kurtarıldı VİDEO