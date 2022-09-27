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    Bolu'da tırda sıkışan sürücü, 45 dakikada çıkarıldı

    Abdulkadir Arıoğlu'nun kullandığı tır, Erdal Abay yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan Arıoğlu, sıkıştığı yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çıkarıldı.
    • 27.09.2022 - 19:45
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    Bolu'da tırda sıkışan sürücü, 45 dakikada çıkarıldı

    Bolu'da saat 16.00 sıralarında trafik kazası olayı meydana geldi.

    TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde İstanbul istikametine giden Abdulkadir Arıoğlu yönetimindeki 34 DC 1435 plakalı tır, aynı yöne giden Erdal Abay yönetimindeki 29 AC 773 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Yaşanan kazada, Abdulkadir Arıoğlu araçta sıkışarak yaralandı.

    Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri de dubalarla yol güvenliğini sağlayıp yolu tek şeride düşürdü.

    45 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Arıoğlu, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; bacaklarında kırıkları olduğu öğrenilen sürücü ameliyata alındı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden 3 şerit olarak ulaşıma açıldı.

    Bolu da tırda sıkışan sürücü, 45 dakikada çıkarıldı #1

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    Bolu da tırda sıkışan sürücü, 45 dakikada çıkarıldı #5


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