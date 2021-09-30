Trafik ekiplerinin denetimlerinde, taksimetre açmayan ve koronavirüs tedbirlerine uymayan taksi sürücülerine para cezası uygulandı.

Koronavirüsün Türkiye’de yayılmaya başladığı 2020 Mart ayından itibaren emniyet güçleri, trafikte adeta seferberlik ilan etti.

Öncelik sağlık oldu, denetimlerde de virüs tedbirleri en üst seviyede tutuldu.

Aradan geçen 1,5 yılda kurallara uymayan her sürücüye ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu.

POLİS, HİÇBİR TAKSİYİ ES GEÇMEDİ

Bu hassas dönemde ticari taksiler de sık sık kontrol edildi.

Kısa mesafe yolcu taşımayanından maske takmayanına, müşterilerle tartışanından taksimetresini açmayanına kadar birçok sürücünün bu denetimlerde cebi yandı.

Özellikle şu günlerde vaka artışının yeniden tırmanışa geçmesiyle trafik ekipleri, yeniden uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Bolu’da trafik ekipleri, taksimetre açmayan sürücülere ceza kesti ViDEO

TAKSİMETRELERE DENETİM

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksi denetimleri kapsamında Anıtpark Kavşağı’nda uygulama yaptı.

Ekipler, seyir halindeyken durdurdukları taksilerde evrak sordu, taksimetreleri kontrol etti.

8 SÜRÜCÜYE CEZA

Sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakan polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, mesafe ve hijyen denetimini de es geçmedi.

Denetimlerde yolcu taşıdıkları halde taksimetre açmayan, aracında dezenfektan bulundurmayan, emniyet kemeri takmayan ve belgesi eksik olan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.